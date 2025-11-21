Samanyolu Haber /Gündem / Futbolda bahiste kara tablo: 6 bin 380 kez bahis oynayan hakem var /21 Kasım 2025 16:24

Futbolda bahiste kara tablo: 6 bin 380 kez bahis oynayan hakem var

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında MASAK raporu açıklandı. 17 hakem hakkında inceleme yapılırken, bir hakemin 6 bin 380 kez bahis oynadığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık işlem hacmi dikkat çekiyor.

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, 17 hakemin çeşitli bahis platformları üzerinden ciddi miktarlarda işlem yaptığı belirlendi. Bu isimlerden 8’i tutuklu olarak yargılanıyor.

Soruşturma kapsamında, Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner gibi Türkiye’de yasal şans oyunu hizmeti veren firmalarla gerçekleştirilen finansal işlemler detaylı şekilde incelendi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ İSİM: ERKAN ARSLAN

Rapora göre, en dikkat çeken isimlerden biri hakem Erkan Arslan oldu. Arslan’ın 2021 ile 2025 yılları arasında bu platformlar üzerinden 6 bin 380 ayrı bahis işlemi yaptığı ortaya çıktı. Arslan’ın bu süreçteki toplam işlem hacmi 10 milyon 548 bin 837 TL olarak belirlendi. Yapılan finansal hareketler incelendiğinde 6 milyon 544 bin TL’lik para çıkışı ve 4 milyon TL’nin üzerinde para girişi tespit edildi.

MİLYONLARI AŞAN İŞLEM HACİMLERİ

MASAK raporunda yer alan diğer hakemlerin banka hareketleri de oldukça dikkat çekici:

Yasin Şen: 284 işlemde 1 milyon 738 bin TL’lik bahis faaliyeti yürüttü. 1,2 milyon TL para çıkışı yaparken, 542 bin TL geri dönüş sağladı.

Yakup Yapıcı: 1.124 bahis işlemiyle toplam 1 milyon 688 bin TL’lik hacim oluşturdu.

Nevzat Okat: 104 işlemde yaklaşık 1,6 milyon TL’lik işlem gerçekleştirdi.

Şenol Bektaş: 1.088 işlemde 1,49 milyon TL işlem hacmine ulaştı.

Ahmet Kıvanç Kader: Tüm banka hareketlerinde 269 milyon TL’yi aşkın bir finansal işlem hacmi görüldü; sadece Nesine ile 342 işlemde 657 bin TL’lik işlem kaydedildi.

Bedirhan Efe Akdoğan: Tüm hakemler arasında en yüksek finansal işlem hacmine sahip isimlerden biri oldu. 2021-2025 yılları arasında toplam işlem hacmi 350 milyon TL’yi aştı.

Toplamda 17 hakem hakkında soruşturma yürütülürken, bu kişiler arasında bazı aktif görev yapan isimlerin de bulunduğu bildirildi. Savcılık ve kolluk kuvvetlerinin, hakemlerin bahis alışkanlıklarının görev yaptıkları maçlar üzerindeki etkilerini de araştırdığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında “etik ihlali” ve “futbolda güven zedelenmesi” gibi başlıklar da dikkat çekiyor.

TFF VE MHK SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Skandalın ardından kamuoyunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Spor kamuoyu ise hakemlik müessesesinin güvenilirliğinin büyük yara aldığı konusunda hemfikir.
