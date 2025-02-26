Samanyolu Haber /Spor / Futbolda büyük devrim geliyor! Ofsayt kuralı sil baştan değişiyor /26 Şubat 2025 19:56

Futbolda büyük devrim geliyor! Ofsayt kuralı sil baştan değişiyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 1 Mart'ta düzenlenecek toplantıda futboldaki ofsayt kuralı ile ilgili devrim niteliğinde bir değişikliği tartışacak.

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İskoçya'nın Glasgow kentinde 1 Mart'ta toplanacak olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futboldaki ofsayt kuralı ile ilgili değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in hücum oyuncusunun vücudu, son adamdan tamamen önde olursa ofsayt verilmesi şeklindeki önerisini görüşecek olan IFAB, düzenlenecek toplantıda bu öneriyi karara bağlayacak. IFAB, Wenger'in önerisini kabul ederse, milimetrik ofsayt kararları tarihe karışacak.

Bunun dışında toplantıda hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrasında verdiği tüm kararların da stadyuma anons edilmesi de gündeme alınacak. Ayrıca teknik direktörlere de VAR talebinde bulunma seçeneği de toplantıda masaya yatırılacak. Böylece teniste olduğu gibi futbolda da Challenger kuralı uygulamaya konulmuş olacak.
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