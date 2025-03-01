Futbolda devrim niteliğinde değişiklikler

IFAB, futbol kurallarında düzenlemeler yaptı. Kural değişikliklerinin 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'yla uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.





Kaleciler topu 8 saniyeden fazla ellerinde tuttuklarında rakip takım bir köşe vuruşu kullanacak. (6 saniye sonra endirekt serbest vuruş kuralı kaldırıldı)Sadece takım kaptanları hakemle konuşabilecek.Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek.VAR incelemeleri sonrası hakem kararları stadyumda anons edilecek.