Samanyolu Haber /Spor / Futbolda devrim niteliğinde değişiklikler /01 Mart 2025 20:42

Futbolda devrim niteliğinde değişiklikler

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni sezonda uygulanacak kural değişikliklerini duyurdu.

SHABER3.COM

IFAB, futbol kurallarında düzenlemeler yaptı. Kural değişikliklerinin 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'yla uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

İŞTE DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Kaleciler topu 8 saniyeden fazla ellerinde tuttuklarında rakip takım bir köşe vuruşu kullanacak. (6 saniye sonra endirekt serbest vuruş kuralı kaldırıldı)

Sadece takım kaptanları hakemle konuşabilecek.

Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek.

VAR incelemeleri sonrası hakem kararları stadyumda anons edilecek.
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