Futbolda dün yoktur: Geçen yılın en başarılı hocasını kovdular

Premier Lig’de Londra Tottenham’ın başında 5.5 yıldır görev yapan Arjantinli teknik adam, geçen sezon takımını Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar taşımayı başardı. Ancak kupayı formda bir Liverpool’a kaptırdı. Bu sezon ise işler çok da yolunda gitmedi.
27 Mayıs 2014 tarihinde Tottenham’a imza atan Pochettino, takımın başına geçtikten sonra başarılı bir performans sergileyerek takımını ilk sezon 5. yaptı. Ardından takımını takip eden sezonlarda Şampiyonlar Ligi potasında tuttu. Londra ekibi bu sezon Premier Lig’de oynadığı 12 maçta 14 puan toplayarak 14. sırada yer yer aldı. Zirveyi zorlama hedefi ile yola çıkılan sezonda saha sonuçları ne yönetimin ne de Pochettino’nun istediği gibi oldu. Takımdan ayrılacağı dedikoduları milli arada gerçekleşti.
BAŞKAN LEVY: KARARI ACELEYLE ALMADIK
Tottenham Kulübü’nün başkanı Daniel Levy, resmi siteden Mauricio Pochettino’nun ayrılığını duyurdukları açıklamada, “Bu kararı alma konusunda son derece isteksizdik ve bu kararı aceleyle almadık. Maalesef geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başlangıcında alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Mauricio hem teknik direktör hem de kişiliğiyle bu kulübün bir efsanesi. Bize her zaman sıcak ve pozitif davrandı. Katkılarından dolayı Mauricio’ya teşekkür ederim. Kısa zaman içinde yeni teknik direktör için açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.
MOURİNHO’DA ADAYLAR ARASINDA
Pochettino’nun ardından Tottenham’da yönetimin 3 adayı gündemine aldığı kaydedildi. Uzun süredir İngiltere’de çalışmaya sıcak baktığı kaydedilen Jose Mourinho, Napoli’de oyuncularla arasında problem yaşanan Carlo Ancelotti ve Juventus’tan ayrıldıktan sonra henüz takım çalıştırmayan Massimiliano Allegri’nin adaylar arasında olduğu belirtildi.