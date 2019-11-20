Futbolda dün yoktur: Geçen yılın en başarılı hocasını kovdular

Premier Lig’de Londra Tottenham’ın başında 5.5 yıldır görev yapan Arjantinli teknik adam, geçen sezon takımını Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar taşımayı başardı. Ancak kupayı formda bir Liverpool’a kaptırdı. Bu sezon ise işler çok da yolunda gitmedi.





27 Mayıs 2014 tarihinde Tottenham’a imza atan Pochettino, takımın başına geçtikten sonra başarılı bir performans sergileyerek takımını ilk sezon 5. yaptı. Ardından takımını takip eden sezonlarda Şampiyonlar Ligi potasında tuttu. Londra ekibi bu sezon Premier Lig’de oynadığı 12 maçta 14 puan toplayarak 14. sırada yer yer aldı. Zirveyi zorlama hedefi ile yola çıkılan sezonda saha sonuçları ne yönetimin ne de Pochettino’nun istediği gibi oldu. Takımdan ayrılacağı dedikoduları milli arada gerçekleşti.



