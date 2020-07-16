Futbolda şike davasında mahkeme kararı verildi!

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘futbolda şike’ davasında alınan kararı ‘usul eksikliği’ nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5’inci Ceza Dairesi’nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine bugün başlandı.





6 KASIM’A ERTELENDİ

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin ‘futbolda şike’ davasında aldığı ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.





Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetti.







