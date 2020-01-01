Futboldaki VAR sistemi için 5 öneri: Ofsayt için yeni açılım

Eski Premier Lig ve FIFA hakemi Mark Clattenburg, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin daha iyi olması için 5 öneri sundu. Sportsmail’e yazdığı makalede ofsayt ile ilgili yeni açılım getirdi.





Dünya futbolunda tartışılmaya devam eden VAR sistemi ile ilgili eski Premier Lig ve FIFA hakemi Mark Clattenburg tartışmalı konularla ilgili bir makale yazdı. Clattenburg “Bu konuda yeterli gelişim sağlanana dek VAR, ofsaytlar ile ilgili kararlar almasın. Asistan hakemlere tekrar eski yetkileri verilsin. Evet, hatalar olacak ama omuz başı, parmak ucu gibi marjinal şeyler için 1 haftada 5 gol iptal edilmeyecek.” ifadelerini kullandı. Clattenburg’un açıklamaları şöyle:





AÇIK VE BARİZ HATALAR TANIMI ZOR, KAPTANLARA İTİRAZ HAKKI VERİLSİN







IFAB, VAR için ‘Açık ve bariz hatalar’ tanımlaması yapıyor. Bize bunu açıklayın. Bu sınırları çok zor bir tanım. Kararların istikrarlı verilebilmesi için bunun açık hale getirilmesi bekleniyor.





Her takımın kaptanına maç başına 2 kez VAR itirazı yapma hakkı verilmeli. Oyuncu bazen pozisyona itiraz ediyor ama hakem, monitörden incelemeyince haksızlık yapılıyor hissi oluşuyor. Oyunculara da hak verilsin.





VAR İÇİN ŞEFFAFLIK GEREKİYOR, KAMERA SAYISI AZ





Hakemler, mikrofonlarını takıyor ve konuşuyorlar. Şeffaflık gerekiyor. Ne konuştuklarını, stadyumdakiler ve TV başında izleyenler bilsin. Böylece herkes daha rahat olur ve verilen kararları kabullenir. VAR için daha fazla ekip olmalı. Dünya Kupası yayınları sırasında 20 farklı kamera vardı ve 20 farklı analist, her pozisyonu incelemek için kendi kamerasıyla inceleme yapıp en iyi anları bir araya getiriyorlardı. 2 tane hakeme baskı kurmak ağır. VAR odasında daha fazla insan olsun.