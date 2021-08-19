Futbolseverler bugün futbola doyacak

Nurullah Kaya





Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden futbol takımları bugün Avrupa kupalarındaki rakiplerine karşı oynayacak. Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe'yi gruplarında zorlu mücadeleler bekliyor. Trabzonspor kendi evinde Roma'yı misafir ediyor. Galatasaray, deplasmanda Randers takımı ile bugün karşı karşıya gelecek. Cepheus Park Randers'da oynanacak Randers - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Randers - Galatasaray maçın rövanşı 26 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.







Bugün oynanacak diğer maçlar ve saatleri şu şekilde: Saat 20.30'da Trabzonspor - Roma maçı oynanacak. Maç ATV'den naklen izlenebilecek. Saat 21.00'de Sivasspor - Kopenhag maçı TRT Spor'da yayınlanacak. Saat 21.45'te Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı oynanacak. Maç TV8'de yayınlanacak. Maçların tamamı şifresiz.





İşi Roma'ya bırakmak istemiyoruz





UEFA Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Roma bugün Trabzonspor 'a konuk olacak. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. Her iki takım da üst düzey takım. Ancak biz işimizi şansa bırakmak istemiyoruz." dedi.