Samanyolu Haber /Spor / Futbolseverlerin beklediği haber; Süper Lig’in yayıncısı belli oldu! /01 Haziran 2022 15:12

Futbolseverlerin beklediği haber; Süper Lig’in yayıncısı belli oldu!

TFF, yayın ihalesi için beIN Sports'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Yayıncı kuruluşun 2 yıllık süreçte ödeyeceği rakam belli oldu.

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Süper Lig'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.

İŞTE YAYINCI KURULUŞUN ÖDEYECEĞİ ÜCRET?

Medyaradar'ın haberine göre yayıncı kuruluş beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise yüzde 50 olarak konuşuldu.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

Bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl için de anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için bu yıl 500 milyon TL ödeme yapacak. Fakat ikinci yıl için ise Spor Toto ile henüz anlaşma sağlanamadı.

6 AY ÖNCE BİTİRİLMESİ ŞARTI VARDI

TFF Ana Statüsü'ne göre yayın ihalesinin yeni sezonun başlamasından 6 ay önce sonuçlandırılması gerekiyordu. Fakat bu süre çoktan aşıldı. Saran Group, üzerine düşeni yaparak, 5 teklifi imzalayıp gönderdiği halde TFF bir cevap vermedi. İhale fiilen akamete uğramış durumda. TFF, mevcut yayıncı ile ihalesiz devam etmek isterse bunun için Rekabet Kurulu'ndan onay alması gerekiyor.
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