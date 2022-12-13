Füzyon raktörü deneyinde büyük adım

Deneyde füzyon enerji tepkimesinin başarılı şekilde oluşturulmasının, temiz enerji çabalarında büyük bir adım olduğu belirtiliyor.VOA'nıngöre, Füzyon deneyine ilişkin haber ilk olarak Financial Times’da Pazar günü yer almıştı. ABD Enerji Bakanlığı’nın konuya ilişkin resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor. Basın toplantısı, “önemli bir bilimsel açılımla ilgili açıklama” olarak adlandırılıyor.Reuters haber ajansına ve ABD basınına bilgi veren kaynaklar, California eyaletinde bulunan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacıların yaptıkları deneyde ilk kez nükleer füzyon tepkimesini oluşturmayı başardıklarını ve bunun sonucunda da “net enerji kazancı” elde ettiklerini belirtiyor.Nükleer füzyon, iki atom çekirdeğinin yaklaşık 100-150 milyon santigrat derece (180 milyon Fahrenheit) gibi aşırı yüksek sıcaklığa maruz bırakılması ve bunun sonucunda daha büyük bir atom oluşturarak büyük miktarda enerji açığa çıkması anlamına geliyor.Reaksiyonun oluşmasını sağlayan makinenin plazmasının bu kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşması, güneş çekirdeğinden 10 kat daha sıcak olması demek.Bu süreç çok büyük miktarda enerji tüketimine yol açıyor. Bilim adamları da uzun süredir füzyon sürecinde tüketilen enerjiden daha fazla miktarda enerji açığa çıkmasını amaçlıyordu.California’daki laboratuvarda yapılan araştırmada böylece ilk kez “net enerji kazancı” elde edilmiş oldu.Deneyde elde edilen sonuç, sonsuz ve ucuz bir temiz enerji kaynağı arayışında atılan büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.Uzmanlar deneyde başarı sağlanmasının, karbonsuz elektrik enerjisi üretiminde önemli bir aşama olduğuna dikkat çekiyor.Güneş ve yıldızların enerji kaynağı olmasını sağlayan nükleer füzyon tepkimesine benzer bir tepkimenin elde edilmesinin, bugün kullanımda olan reaktörlerin ürettiği miktarda nükleer atık olmadan, iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağı belirtiliyor.Enerji uzmanları bu sayede uzun vadede fosil yakıtlara bağımlılığın da azalabileceğini vurguluyor.Deneyde elde edilen başarılı sonucun yararlı bir enerji tedarikinde kullanılabilmesi için daha uzun zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.Yarın konuyla ilgili resmi açıklamayı ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un yapması bekleniyor.Biden yönetimi iklim değişikliği ve temiz enerji gündeminde füzyon enerji alanında araştırmalara öncelik veriyor.Başkan Joe Biden’ın geçen yaz imzaladığı Enflasyonu Düşürme Yasası olarak bilinen iklim paketi kapsamında, temiz enerji projelerine milyarlarca dolar ödenek ve teşvik ayrılıyor.Füzyon enerjisi alanında yatırım yapanlar arasında Bill Gates, Jeff Bezos ve John Doerr gibi işadamları da bulunuyor.