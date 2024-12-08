G.Saray'da büyük şok! Sedyeyle götürüldü...





'İNSANLIĞA SIĞMAYAN FAUL'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.Oldukça sert geçen mücadelede bu sertlikte nasibini alan son isim Barış Alper Yılmaz oldu.Galatasaray'ın 53. dakikada 3. golünü atan Barış Alper Yılmaz maçın son anlarında Sivassporlu Rej Manaj'ın sert hareketi ile acılar içinde yerde kaldı.Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde Manaj, topu saklamaya çalışan Barış Alper Yılmaz'ın bileğine doğru arkadan sert bir temasla faul yaptı.Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.Bileği bükülen Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sarı kırmızılı oyuncular kırmızı kart bekledi ancak hakem Turgut Doman bu pozisyonda kart çıkarmadı.Oyuna devam edemeyen Barış Alper mücadelenin bitiş düdüğünün ardından, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.Milli yıldızın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.Galatasaray Kulübü maçın hemen ardından pozisyonla ilgili yaptığı X paylaşımında şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:“Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen;İYİLER DAİMA KAZANIR!”