Samanyolu Haber /Spor / G.Saray'da büyük şok! Sedyeyle götürüldü... /08 Aralık 2024 19:33

G.Saray'da büyük şok! Sedyeyle götürüldü...

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Sivasspor maçının son bölümünde Rej Manaj'ın arkadan çok sert bir hareketle faul yaptığı Barış Alper Yılmaz oyun alanından sedye ile götürüldü.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Oldukça sert geçen mücadelede bu sertlikte nasibini alan son isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Galatasaray'ın 53. dakikada 3. golünü atan Barış Alper Yılmaz maçın son anlarında Sivassporlu Rej Manaj'ın sert hareketi ile acılar içinde yerde kaldı.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde Manaj, topu saklamaya çalışan Barış Alper Yılmaz'ın bileğine doğru arkadan sert bir temasla faul yaptı.

Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.

Bileği bükülen Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sarı kırmızılı oyuncular kırmızı kart bekledi ancak hakem Turgut Doman bu pozisyonda kart çıkarmadı.

Oyuna devam edemeyen Barış Alper mücadelenin bitiş düdüğünün ardından, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Milli yıldızın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

'İNSANLIĞA SIĞMAYAN FAUL'

Galatasaray Kulübü maçın hemen ardından pozisyonla ilgili yaptığı X paylaşımında şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

“Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen;

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