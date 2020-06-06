G20 koronayla mücadeleye 21 milyar dolar ayırdı

G20 ülkelerinin yeni tip Coronavirus'le (Covid-19) mücadeleye 21 milyar doların üzerinde kaynak ayıracağı açıklandı.







G20'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "G20 ülkeleri, davetli ülkelerle birlikte Covid-19 pandemisiyle mücadeleye destek vermeye yönelik küresel çabaları koordine ediyor. Şu ana dek G20 ve davetli ülkeler, dünyada sağlık alanında finansmanın desteklenmesi için 21 milyar dolardan fazla kaynak sağlamayı taahhüt etti" dendi.





Bu kaynakların tanı çalışmaları, aşı geliştirme faaliyetleri, tedavi ve AR-GE çalışmaları için kullanılacağı ifade edildi.