Samanyolu Haber /Gündem / G20 liderlerinden Rusya'ya çağrı: “Savaşı Sonlandır” /15 Kasım 2022 14:02

G20 liderlerinden Rusya'ya çağrı: “Savaşı Sonlandır”

Endonezya’nın ev sahipliğinde 15-16 Kasım'da Bali'de düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya’ya “savaşı sonlandır” çağrısı yapıldı.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, G20 liderlerine Ukrayna'daki savaşı bitirme çağrısında bulunarak, "Savaşın, ikinci bir soğuk savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz." dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G20 Zirvesi'ndeki katılıma ilişkin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve temsilcileri, Ukrayna'daki yasa dışı savaşı sona erdirene kadar masada asla meşru bir sandalyeye sahip olmayacak." ifadesini kullandı.

Sunak, "Rusya'nın eylemleri hepimizi riske atıyor. Ukrayna halkına ihtiyaç duydukları desteği verirken, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için İngiltere'nin uzmanlığının genişliğini ve derinliğini de kullanıyoruz. Buna, yeni nesil İngiliz savaş gemilerinin inşası da dahil." ifadelerini kullandı.

Video konferans yöntemiyle G20 zirvesine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yeni bir Minsk anlaşması sürecinin mümkün olmadığını, ülkesinin efektif güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zelenski, Minsk 3 anlaşmasının yada benzerinin hiç bir zaman Rusya ile imzalanmayacağını, Rusların Ukrayna’dan tüm askerlerini çekeceği ve ‘savaş tazminatı’ ödeyene kadar bu mücadelenin süreceğini söyledi.

Zelensky, "barış formülü" için de çözümler önerdi. Bunların arasında nükleer, gıda ve enerji güvenliği alanında güvence isterken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün restorasyonu "adaletin" geri dönüşü ve çatışmaların önlenmesi yer aldı. Rusya ile “herkes için” formatında tüm savaş esirlerinin değişimini de teklif etti.

Diğer yandan Zelenskiy, sosyal medya iletişim platformu Telegram üzerinden G20 Zirvesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın zirve kapsamında üyelere sunduğu barış planının detaylarını paylaştı.
Zelenskiy, "Barış için Ukrayna'nın bir formülü var. Ukrayna'nın Avrupa ve dünya için barışın sağlanması ve gerçekten garanti altına alınabilmesi için uygulanabilecek bir dizi önerisi var. Ukrayna, dünyanın önde gelen devletlerini bizimle birlikte barışı inşa edenler arasında olmaya davet ediyor." ifadelerini kullandı.
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