G20 ülkelerinden İsrail’e iki devletli çözüm baskısı

"Filistinliler kendi devletlerini kurmak için net bir siyasi perspektife sahip olmadıkça barış olmayacak... İsrail için sürdürülebilir bir güvenlik olmayacak" sözlerini kaydeden Borrell, siyasi çabaların iki devletli çözümün sağlanmasına odaklanması gerektiğini de vurguladı.





Uyarıların yer aldığı mektubun içeriği, İsrail ordusunun bir soruşturmaya verdiği yanıtla birlikte bugün açıklandı. Savcı, ordu birliklerinin zor koşullar altında bile genel olarak "profesyonel ve yasal" olarak hareket ettiklerine işaret etmekle birlikte, "Ordunun değerlerinden ve emirlerinden sapan kabul edilemez davranışların sergilendiği vakaların da olduğuna" vurgu yapıyor.

Sergilenen bu davranışların İsrail devleti ve ordusunun uluslararası saygınlığına "ciddi stratejik zarar" verdiğine de dikkat çeken askeri savcı, bu vakaların soruşturulacağını, bunlara karışanlar hakkında ne yapılacağı hakkında da karar verileceğini belirtiyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Ortadoğu'da barışın ancak iki devletli çözümle tesis edilebileceği konusunda İsrail hükümetine bir mesaj da G20 ülkelerinden geldi.G20 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vierira, "Ortadoğu'da iki devletli çözümün tek olası çözüm yolu olduğu konusunda neredeyse oybirliği var" açıklamasını yaptı. Brezilyalı diplomatlar oturumlarda buna hiç bir ülkeden itiraz gelmediğine dikkat çekti.Benzer bir açıklama da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi.Borrell, Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin barışının tesisi için iki devletli çözümün tek yol olduğuna dikkat çekti."Buna karşı olan kimseyi duymadım. İki devletli çözüm için güçlü bir talep var" açıklamasını yapan Borrell, "Aramızda mutabakat var" diye konuştu.Bu arada İsrail'in en üst düzey askeri savcısı Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi'nin İsrailli komutanları Gazze Şeridi'nde askerler tarafından gerçekleştirilen "kabul edilemez" ve "yasadışı" eylemler konusunda uyardığı ortaya çıktı.Bu vakaları, uygunsuz davranışları teşvik eden açıklamalar, haksız güç kullanımı, yağmalama ve sivil mülkün tahrip edilmesi olarak sıralayan savcı, bazı eylemlerin "suç eşiğini aştığı" uyarısında bulunuyor.İsrail'de insan hakları savunucuları da, İsrail hükümetini Gazze'nin kuzeyinde ağır uluslararası hak ihlallerine yol açmakla suçladı. Dört insan hakları kuruluşu tarafından kaleme alınan mektupta, Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme, sivil halka insanı yardımları ulaştırma çağrısı yapıldı.İnsan hakları savunucuları mektupta, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonda yaklaşık 28 bin insanın hayatını kaybettiğine, 68 bin insanın da yaralandığına dikkat çekti.