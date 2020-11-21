G20 zirvesi tartışmalarla başlıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın ülkesi için önemli bir fırsat olarak gördüğü G20 zirvesi, pandemi nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor. İki gün sürecek zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katılıyor. Zirvede, 20 Ocak'ta görevini bırakması beklenen ABD Başkanı Donald Trump da son kez yer alacak. Trump, hem pandemiyle mücadeledeki tutumu hem de iklim korumaya ayak diremesi nedeniyle zirvenin frenleyicisi olarak görülüyor.





Suudi Arabistan veliahtı Prens Bin Salman'ın büyük bir etkinliğe çevirmeyi planladığı zirve, bütün dünyayı olumsuz etkileyen pandemi nedeniyle video konferans şeklinde yapılacak ve G20 üyeleri yaklaşık altı saat tele konferans üzerinden müzakerelerini yürütecek. Siyasi gözlemciler, bu nedenle böylesi zirvelerde ana tartışma toplantılarının dışında yapılan ve büyük öneme sahip olduğu vurgulanan ikili veya belli liderler arasındaki görüşmelerin yapılamayacağını belirtiyor. Buna rağmen bütün dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi başta gelmek üzere toplantıda önemli konuların ele alınacağı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü





Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı. 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik artmıştı.





Pandemiyle mücadele





G20 zirvesinde aşının satın alımı, dağıtımı ve fakir ülkelerin de faydalanabilmesi gündeme gelecek.



