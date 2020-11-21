G20 zirvesi tartışmalarla başlıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın ülkesi için önemli bir fırsat olarak gördüğü G20 zirvesi, pandemi nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor. İki gün sürecek zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katılıyor. Zirvede, 20 Ocak'ta görevini bırakması beklenen ABD Başkanı Donald Trump da son kez yer alacak. Trump, hem pandemiyle mücadeledeki tutumu hem de iklim korumaya ayak diremesi nedeniyle zirvenin frenleyicisi olarak görülüyor.
Suudi Arabistan veliahtı Prens Bin Salman'ın büyük bir etkinliğe çevirmeyi planladığı zirve, bütün dünyayı olumsuz etkileyen pandemi nedeniyle video konferans şeklinde yapılacak ve G20 üyeleri yaklaşık altı saat tele konferans üzerinden müzakerelerini yürütecek. Siyasi gözlemciler, bu nedenle böylesi zirvelerde ana tartışma toplantılarının dışında yapılan ve büyük öneme sahip olduğu vurgulanan ikili veya belli liderler arasındaki görüşmelerin yapılamayacağını belirtiyor. Buna rağmen bütün dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi başta gelmek üzere toplantıda önemli konuların ele alınacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü
Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı. 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik artmıştı.
Pandemiyle mücadele
G20 zirvesinde aşının satın alımı, dağıtımı ve fakir ülkelerin de faydalanabilmesi gündeme gelecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Gutteres, zirve öncesi yaptığı açıklamada, bütün dünyadaki insanların aşıya erişimini ve fiyatının ödenebilir olmasını hedefleyen uluslararası bir inisiyatif olan Covax'e dikkat çekti. Guterres, "Bütün G20 ülkelerini Covax'e üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da bu çağrıya destek verdi ve bütün G20 üyesi ülkelerin Covax'a destek vermesini talep etti. Covax inisiyatifine şimdiye kadar 150 ülke üye olurken, Almanya'nın aşıya erişimde adil dağılımı hedefleyen bu projeye 100 milyon euro destek verdiği bildirildi. ABD'nin destek vermediği Covax'ın aşı erişimini adil kılmaya yönelik hedeflerini uygulamaya geçirebilmesi için 11 milyar Amerikan Dolarına ihtiyaç var.
Riyad'daki G20 zirvesi öncesinde yeni tip koronavirüse karşı etkisi yüksek olduğu tespit edilen aşıların bulunduğu açıklanmış ve bazılarının izni için resmi başvuruların yapıldığı duyurulmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayında veya en geç önümüzdeki yılın başında aşı uygulamasının başlamasını umut ettiklerini açıklamıştı