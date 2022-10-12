G20'nin finans kurumundan yeni 'kripto' önerisi

Aldığı değer ve fiyat dalgalanmalarının yanı sıra ekonomideki yerinin de sık sık tartışma konusu olduğu kripto paralarla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.





G20’nin finansal konularını koordine eden birimi Finansal İstikrar Kurulu (FİK) yönetiminden yeni bir uyarı geldiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre dünyanın en büyük ekonomilerinin bulunduğu ülkelerden oluşan G20’nin finansal konuları koordine eden birimi Finansal İstikrar Kurulu (FİK), kripto piyasasına yönelik bir dizi düzenleme önerdi. dünyanın en büyük ekonomilerinin bulunduğu ülkelerden oluşan G20’nin finansal konuları koordine eden birimi Finansal İstikrar Kurulu (FİK), kripto piyasasına yönelik bir dizi düzenleme önerdi.

Ülkelerin çoğunda kripto piyasasıyla ilgili pek bir düzenleme yok. Avrupa Birliği, ABD ve Avrupa ülkelerinden bazıları düzenleme yapılmasıyla ilgili çağrılarda ve girişimlerde bulunuyor ama yeterli gelişme sağlanamadı. Çoğu ülkedeki piyasa aktörleri, şu an sadece ‘kara para aklama’ ve ‘terör finansmanı’ gibi konularla ilgili yasalara uyuyor.FİK’in başkanlığını yürüten Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, kripto piyasasındaki keskin düşüşün, kurulun mevcut yapıyla ilgili düzenleme yapma ihtiyacı hissettiğini belirtti. Knot, kripto piyasasının toplam değerinin zamanında 3 trilyon dolara ulaştığını ama şu an 935 milyar dolara düştüğünü söyledi. Knot, kripto piyasasındaki değer kaybının finansal istikrarı tehdit edecek kadar büyük olmadığını, yine de toparlanma ve mevcut güvenlik açıkları için düzenlemelere ihtiyaç olunduğunu dile getirdi.Knot, bu hafta Washington’da toplanan G20 maliye bakanlarına yazdığı bir mektupta da, “Bu nedenle, finansal istikrara yönelik risklere ilişkin endişelerin er ya da geç yeniden gündeme gelmesi muhtemeldir” diyerek düzenlemelerin gerekliliğini savundu.