G7: Ukrayna’daki tazminatın bedeli 486 milyar dolar

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA







G7 liderleri Ukrayna için ayrıca 50 milyar dolar destek kararını da yine bir gün önce almıştı.

G7 üyesi ülkeler, İtalya'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin katılımıyla gerçekleşen zirvenin ardından ortak bir bildiri de yayınladı. Belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği "zararları ödeyip ödemeyeceğine karar verme hakkına sahip olmadığı" belirtiliyor.Zirvede kabul edilen belgede, "Rusya'nın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri, sebep olduğu zararın tazmin edilmesidir ve bu nedenle Rusya'yı bu yükümlülükleri yerine getirmeye zorlayacak olası tüm yasal yolları değerlendirmeye devam ediyoruz" deniyor. Bildiride, çatışmalardan kaynaklanan hasarın 486 milyar dolar olduğunu belirten Dünya Bankası verilerine atıfta bulunuldu.G7 ülkeleri ayrıca Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik belirlenen tavan fiyat uygulamasının etkinliğini artırma niyetlerini de açıkladılar. “Rusya'nın enerji ve diğer emtialardan elde ettiği gelirler üzerinde önemli baskı oluşturmaya devam edeceğiz. Belgede, bu, bir yandan piyasa istikrarını korumaya çalışırken, bir yandan da uyumu ve yaptırımı güçlendirmek için daha fazla adım atarak petrol fiyatı kontrol politikalarının etkinliğinin arttırılmasını içerecektir" deniyor.Ayrıca nihai tebliğde Ukrayna'ya verilen desteğin önemli bir kısmının Rusya'nın enerji kaynaklarının satışından elde ettiği geliri sınırlamak olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda G7 grubu, grup üyesi ülkelerin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya ve alımlarından "mümkün olduğu kadar çabuk" vazgeçmeye karar verdi.G7 zirvesinde üye ülkeler Ukrayna'ya 50 milyar dolara kadar kredi sağlamayı da kabul etti. Kredi, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelecekteki kazançlardan ödenecek. Bu gelirlerle güvence altına alınan para, özel bir fona aktarılacak ve daha sonra hibe şeklinde Ukrayna'ya gönderilecek.