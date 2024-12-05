Samanyolu Haber /Dünya / G7 ülkeleri, Rusya’nın dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar aktarıyor /05 Aralık 2024 12:35

G7 ülkeleri, Rusya’nın dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar aktarıyor

G7 ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar aktarılması konusunda son aşamaya gelindiği açıklandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar aktarılması yönündeki çalışmaların sona yaklaştığını açıkladı.

Blinken, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, bu fonların Ukrayna’ya kısa süre içinde sağlanmaya başlanacağını duyurdu.

Blinken, çalışmaların tamamlanmasının ardından ABD’nin Ukrayna’nın ekonomik ve askeri destek ihtiyaçlarına odaklanacağını belirtti. G7 maliye bakanlıkları, Ukrayna’ya sağlanacak yaklaşık 50 milyar dolarlık kredinin Aralık 2024’ten itibaren 2027 yılı sonuna kadar geri ödeneceğini açıklamıştı. Bu kredinin ana kısmı ve faiz ödemeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek.

Dondurulan Rus Varlıkları

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunun ardından G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’nın toplam 300 milyar avro tutarındaki döviz rezervlerinin yarısını dondurdu. Avrupa Birliği bünyesinde ise 200 milyar avronun üzerinde bir miktar bulunuyor; bu fonların büyük bölümü, Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

G7’nin dondurulan varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşası ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönlendirme çabaları, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı ve Ukrayna’nın mali ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.  Bu adım, Rusya’nın savaş sonrası mali varlıklarının kullanımı konusundaki uluslararası hukuki ve politik tartışmaları da beraberinde getiriyor.
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