G7 Ülkeleri Ukrayna’yı Konuşmak Üzere Acil Toplanıyor

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri olan ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere liderleri bugün video konferansla yapılacak toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşını görüşecek.







Toplantıya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de bağlanması ve liderlere hitap etmesi bekleniyor.





Zelenski’nin konuşmasında G7 ülkelerinden hava savunma sistemleri de dahil daha fazla silah ve mühimmat yardımı talebinde bulunması öngörülüyor.





Zelenski dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "sindirilemeyeceğini" söyleyerek, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız. Savaş alanını düşman için daha acı verici hale getireceğiz" dedi.





Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, hava savunmasının en önemli önceliği olduğunu ve Rusya'nın saldırılarına vereceği yanıtı değerlendirecek G-7'nin "sert duruşu" konusunda ABD'den liderlik beklediğini dile getirdi.



