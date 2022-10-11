G7 Ülkeleri Ukrayna’yı Konuşmak Üzere Acil Toplanıyor

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri olan ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere liderleri bugün video konferansla yapılacak toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşını görüşecek.
Toplantıya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de bağlanması ve liderlere hitap etmesi bekleniyor.
Zelenski’nin konuşmasında G7 ülkelerinden hava savunma sistemleri de dahil daha fazla silah ve mühimmat yardımı talebinde bulunması öngörülüyor.
Zelenski dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "sindirilemeyeceğini" söyleyerek, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız. Savaş alanını düşman için daha acı verici hale getireceğiz" dedi.
Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, hava savunmasının en önemli önceliği olduğunu ve Rusya'nın saldırılarına vereceği yanıtı değerlendirecek G-7'nin "sert duruşu" konusunda ABD'den liderlik beklediğini dile getirdi.
Silah talebi görüşülecek, Belarus uyarılacak
G7 liderleri toplantısında Rusya’ya baskının daha da arttırılması ve dünkü saldırılarla zarar gören altyapının onarılmasının görüşülmesi bekleniyor.
Liderlerin toplantıda ayrıca, Ukrayna’nın daha fazla silah talebini değerlendirmesi ve Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'u savaşa daha fazla müdahil olmaması konusunda uyarması öngörülüyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, France Inter radyosuna verdiği demeçte, G7 liderlerinin Rusya tarafından lojistik üs ve füzelerin ateşlendiği bir platform olarak kullanılan Belarus'u daha fazla müdahil olmaması konusunda uyaracaklarını söyledi.
"Washington ve Batı başkentlerini uyarıyoruz"
Rusya ise Batı’nın Ukrayna’ya silah yardımını arttırmasına karşılık vereceği tehdidinde bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerini uyarıyoruz ve kontrolsuz tırmanışın tehlikesinin farkına varmalarını umuyoruz" dedi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov da, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla yardım etmesinin daha geniş bir savaş riskini arttırdığını dile getirdi.
Rusya’nın, başkent Kiev ve birçok Ukrayna şehrini hedef alan füze saldırılarını, ilhak edilen Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Köprüsü’nde haftasonu yaşanan patlamanın ardından yapması dikkat çekti.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın 84 seyir füzesiyle ve 24 insansız hava aracıyla yaylım ateşi başlattığını, ülkenin en az 14 bölgesini vurduğunu ve saldırılarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırılar dolayısıyla Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil gibi şehirlerdeki 300’den fazla bölgeye hala elektrik verilemiyor.