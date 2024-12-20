G7 ülkelerinden Rusya’ya karşı Petrol fiyatı hamlesi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Tartışılan seçenekler arasında tavan fiyatın varil başına 60 dolardan 40 dolara düşürülmesi ve Rus ham petrolünün rafine edilmesinin tamamen yasaklanması gibi radikal önlemler bulunuyor.





Rus petrolüne uygulanan mevcut 60 dolarlık tavanın, ekonomik baskıyı artırmak amacıyla 40 dolara indirilmesi değerlendiriliyor. Alternatif olarak, Rus ham petrolünden elde edilen ürünlerin G7 ülkelerinde rafine edilmesinin yasaklanması gündemde. Fakat bu seçenekler hâlâ tartışma aşamasında ve henüz bir fikir birliği sağlanmadı.





G7, AB ve Avustralya, Aralık 2022’de Rus petrolüne tavan fiyat mekanizması getirdi. Bu mekanizma kapsamında: Ham petrol için tavan fiyat varil başına 60 dolar olarak belirlendi. Rafine ürünlerde ise fiyat, ürünün türüne göre değişiyor: Dizel gibi yüksek değerli ürünler için 100 dolar, daha düşük kaliteli ürünler için 45 dolar. Tavan fiyat seviyelerine uyulması durumunda, deniz yoluyla taşıma ve sigorta hizmetleri gibi lojistik destekler sağlanabiliyor. Ancak tavan fiyatı aşan satışlar bu hizmetlerden mahrum bırakılıyor.





Rusya’nın Tepkisi ve Misillemeleri





Rusya, bu yaptırımları yasa dışı olarak nitelendiriyor ve tavan fiyat uygulamasına uyan ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi reddediyor. 13 Aralık 2024’te Vladimir Putin, tavan fiyatlara uygun şartlarda petrol ihracatını yasaklayan kararı 30 Haziran 2025’e kadar uzattı.





G7’nin fiyat tavanını düşürmesi veya rafine yasağı gibi önlemler, küresel enerji piyasalarında da etkilere neden olacak. Daha düşük fiyat tavanı, Rusya’nın enerji gelirlerini daha da düşürebilir. Ancak Moskova, Asya pazarları gibi alternatif alıcılara yönelerek bu baskıyı azaltmaya çalışıyor. Ayrıca sert yaptırımlar, küresel petrol fiyatlarını artırarak enerji krizini derinleştirebilir.