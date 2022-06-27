G7 Zirvesi’nde gündem Ukrayna

Euronews'ten Cem Dalaman'ıngöre, Aralarında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu konuk liderler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un evsahipliği yaptığı ve Salı günene kadar sürecek zirvede Ukrayna'nın başkenti Kiev'de işlek bir bölgeye yapılan füze saldırısını kınadılar.Saldırı ile ilgili konuşan Başkan Joe Biden, olayı "Putin’in yeni bir barbarlığı" olarak tanımladı. Scholz ise, Rusya’nın saldırganca tavrının Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya yardım etmesnin ne derece doğru olduğunu kanıtladığını savunarak, "Batının daimi desteği Putin’in başını ağrıtmaya devam ediyor" dedi. Scholz, "Bizleri bir kılan dünyaya ortak bakışımız, demokrasiye ve hukuk devletine olan inancımız" şeklinde konuştu.Başkan Joe Biden’ın zirve başlamadan yaptığı G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağı şeklindeki açıklamaya İngiltere’den sonra Fransa’dan da destek geldi. Fransız Cumhurbaşkanu Emmanuel Macron’un Biden’in önerisine sıcak baktığı, Moskova’ya yönelik baskının daha da artırılması için bir olanak olarak tanımladığı kaydedildi.Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Biden, "ABD, Putin'e Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun etmek için benzeri görülmemiş bedeller uyguladı. G7, Rusya’ya yönelik on milyarlarca dolarlık önemli bir ihracat kaynağı Rus altınının ithalatını yasaklanacağını açıklayacak" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Rusya'dan altın ithalatını yasaklanması önersini savunurken, "Bu tedbir doğrudan Rus oligarklarını vuruyor ve Putin'in savaş makinesinin merkezini hedeliyor" dedi.Altının Rusya'nın ihraç ettiği mallar arasında ikinci sırada yer aldığı ve ülkenin geçen yılki altın ihracatının yaklaşık 15 milyar 450 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi. Öte yandan Johnson ve Macron’un zirve kapsamında ikili bir görüşme yaptıkları da açıklandı. Buluşma sonrasında yapılan yazılı açıklamada, her iki liderin "Ukrayna Savaşı’nda kritik bir noktada bulunulduğu ve savaşın akıbetinin değişebileceklerine inandıkları" vurgulandı.G7 liderleri, buluşmanın ilk gününde "Küresel Ekonomi" ve "Altyapı ve Yatırım Ortaklıkları" başlıklarını taşıyan toplantılara da katıldı. Söz konusu etkinliklerde, savaş ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle artan yüksek enerji ve gıda fiyatları ile stagflasyon endişelerinin masaya yatırıldığı bildirildi. Başkan Biden, ülkesinin diğer G7 ülkeleri ile birlikte önümüzdeki yıllarda dünyanın değişik noktalarında altyapı çalışmaları için yüz milyarlarca dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Finansman için devlet kaynaklarının yanı sıra, özel sektörün de desteğinin kullanılacağını açıklayan Biden, 2027’ye kadar 600 milyar doları bulacağını söylediği yatırımların sayesinde iklim koruma konusunda da önemli adımlar atılacağını kaydetti.Dönem başkanı Almanya’nın ev sahipliğinde Münih’in güneyinde, Bavyera Alpleri’ndeki Elmau Sarayı‘nda düzenlenen ve 28 Haziran'a kadar sürecek zirveye Almanya’nın yanı sıra, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya liderlerinin yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da katılıyor. Ayrıca Başbakan Olaf Scholz tarafından özel olarak davet edilen Arjantin, Endonezya, Senegal, Hindistan ve Güney Afrika’nın devlet ve hükümet başkanlarının zirvenin ikinci gününe iştirak etmeleri beklenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin zirveye Pazartesi sabah videokonferans aracılığıyla katılacağı açıklandı. G7’ye katılan liderlerin bir bölümü, Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'e geçerek, NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasının müzakere edileceği NATO Zirvesi'ne katılacak.