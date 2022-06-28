Samanyolu Haber /Dünya / G7 zirvesi sonuç bildirgesinde Rusya'ya ağır darbe /28 Haziran 2022 18:05

G7 zirvesi sonuç bildirgesinde Rusya'ya ağır darbe

G7 zirvesinin bu yılki gündemi Rusya - Ukrayna savaşı oldu. Zirve sonunda yayınlanan bildirgede, Rusya - Ukrayna savaşına ek olarak enerji, gıda güvenliği, iklim kulübü, Çin, İran, Covid-19 ve Rus petrolü konuları yer aldı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

G7 ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya "ağır ve acil ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesini araştıracaklarını duyurdu.

Cumhuriyet'in haberine göre Moskova'nın enerji üretiminde pozisyonunu kullanarak Ukrayna'da başlattığı savaştan faydalanmasını önlemek için G7'nin daha fazla önlem alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği kaydedildi. Bildirgede, "Benzer düşünceye sahip tüm ülkeleri (Rus petrolü konusunda) eylemlerimize katılmayı değerlendirmeye davet ediyoruz." denildi.

Bildirgede, tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere Rusya'dan sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlere olan bağımlılığın daha da azaltılacağı bildirildi.

ENERJİ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordineli olarak enerjide fiyat artışlarını azaltmak ve G7 ülkelerinde, diğer ekonomilerde ve toplumlar üzerinde daha fazla etkiyi önlemek için ek önlemlerin araştırılacağı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Üretici ülkeleri enerji piyasalarındaki gerilimi azaltmak için üretimlerini artırmaya teşvik ediyoruz ve bu bağlamda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son dönemde arzı sıkılaşan uluslararası piyasalara verdiği tepkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Enerji arzını güvence altına almak ve olağanüstü piyasa koşullarının neden olduğu fiyat artışlarını azaltmak için tavan fiyat gibi ek önlemler de dahil olmak üzere derhal harekete geçileceği belirtilen bildirgede, G7 ülkelerinin iklim ve çevresel hedeflerinden ödün vermeden Rus enerjisine olan bağımlılığı aşamalı olarak sona erdirme taahhüdü yenilendi.

Bildirgede, enerji arzında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimatlarının oynayabileceği rolün önemine işaret edilerek, mevcut küresel enerji krizine yanıt olarak bu sektöre yatırım yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ
Bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının bir sonucu olarak artan gıda fiyatları ve kıtlığı azaltmak için G7 liderlerinin çabalarını yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları bildirildi.

G7 ülkelerinin liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4,5 milyar dolar ayıracakları belirtilen bildirgede, G7 ülkelerinin gıda ve tarım pazarlarını açık tutmaya devam edeceği kaydedildi.

Tüm ortaklara "piyasa oynaklığı ve dolayısıyla gıda güvensizliği riskini artıran haksız kısıtlayıcı ticaret önlemlerinden kaçınmaları" çağrısında bulunulan bildirgede, yetersiz beslenmenin yüksek olduğu ülkelerde temel beslenme hizmetlerini yaygınlaştırma taahhüt edildi.
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