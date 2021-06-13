Samanyolu Haber /Dünya / G7 zirvesinde 1 milyar doz aşı için karar /13 Haziran 2021 17:34

G7 zirvesinde 1 milyar doz aşı için karar

İngiltere’de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varan liderler, daha fazla aşı dozunun bağışlanması için G20 ve diğer ülkelerle çalışacaklarını bildirdi.

SHABER3.COM

İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Carbis Körfezi’nde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen liderler, gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki yıl boyunca 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanması konusunda anlaştı. G7 zirvesinde belirlenen ortak bildirinin taslağında, "Carbis Körfezi de dahil olmak üzere Şubat 2021’deki son görüşmemizden bu yana verilen taahhütler ile gelecek yıl boyunca 1 milyar doz aşı sağlanacak. Önümüzdeki aylarda bu katkıyı artırmak için özel sektör, G20 ve diğer ülkelerle birlikte çalışacağız" ifadeleri yer aldı.

İki diplomatik kaynağın açıklamasına göre, ortak bildirinin kesinleşmiş taslağının zirvenin 2’inci gününün ardından cumartesi gecesi büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

ÇİN ETKİSİNİN AZALTILMASI PLANLANIYOR

G7 liderleri cumartesi günü gelişmekte olan ülkelere Çin’in "Kuşak ve Yol" altyapı projesi girişimine rakip olabilecek yeni bir plan sunarak, Çin’in dünya üzerindeki artan etkisine karşı mücadele başlattı. G7 zirvesi için bir araya gelen liderler, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onaylayarak, Çin’in mevcut planına daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in gelişmekte olan ülkelerin altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığını ancak bazı ülkelerdeki borçlanmayı arttırması nedeniyle Çin’in "borç diplomasisi" yaptığını söyledi. Biden’ın önerdiği "Dünya için Daha İyisini İnşa Et" programı ile gelişmekte olan ülkeler için 40 trilyon doları 2035 yılına kadar sağlamaya yardımcı olacak şeffaf bir altyapı ortaklığı oluşturulacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi bugün görüşecek.ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, G7 zirvesinin son gününde Windsor Kalesi’nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşecek. ABD Başkanı Biden, göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası gezinin İngiltere’deki programını bugün tamamlayacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber G7 zirvesinde 1 milyar doz aşı için karar Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:42