Samanyolu Haber /Dünya / G7 Zirvesinde gündem Afganistan /24 Ağustos 2021 13:14

G7 Zirvesinde gündem Afganistan

Gelişmiş 7 ülkenin liderleri bugün telekonferans yöntemiyle yapılacak G7 zirvesinde biraraya gelerek Afganistan konusunu masaya yatırıyor. Toplantıda gündeminde, Afganistan’dan tahliye için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesi var.

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Toplantı öncesinde bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Dostlarımız ve müttefiklerimizden, Afgan halkına destek olmalarını ve göçmenleri desteği ve insani yardımları arttırmalarını isteyeceğim” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan 31 Ağustos tarihine bir hafta kala, Afganistan’da halen daha onbinlerce kişi tahliye edilmek amacıyla Kabil Uluslararası Havalimanı’na ulaşmaya çalışıyor.

Özellikle yabancı misyonlar ve kurumlarla çalışmış ve ABD’nin özel vize kapsamında ülkesine kabul edeceğini açıkladığı Afgan vatandaşları havalimanına ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Havalimanına giden yollarda denetimi sağlayan Taleban yol üzerinde kontrol noktaları kurmuş durumda.

Beyaz Saray Sözcüsü Jake Sullivan, ABD yönetiminin Taleban’la günlük olarak iletişim halinde olduğunu ve Kabil’de yaşananların sürekli olarak değerlendirildiğini söyledi. Ancak ABD yönetimi şu aşamada vatandaşlarının ve Afganların havalimanın güvenli şekilde ulaşabilmesi adına bir yol sağlanamadığını kabul ediyor.

Mevcut durum nedeniyle de G7 liderlerinin 31 Ağustos tarihinin ötelenmesi yönünde bir karar alması bekleniyor. İngiliz hükümet yetkilileri de bu yöndeki taleplerini daha önce de kamuoyu önünde dile getirdiler.

Taleban tarihi ötelemeye sıcak bakmıyor

Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalara bakıldığında Taleban yönetiminin 31 Ağustos tarihini ötelemeye sıcak bakmadığı görülüyor.

Son olarak İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Taleban sözcülerinden Suhail Şahin, 31 Ağustos tarihinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Şahin ”Eğer tarihi uzatırlarsa bu işgali uzattıkları anlamına gelir bu da aramızda güvensizlik yaratır. Eğer işgali sürdürme niyetleri varsa buna karşı bir tepki olur” ifadelerini kullandı.
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