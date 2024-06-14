G7 Zirvesi'nde gündem Biden'ın hareketleri: Meloni müdahale etti

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi dün resmen başladı. Liderler bir dizi görüşme gerçekleştirirken akşam saatlerinde ise liderler paraşütçülerin özel gösterisini izledi.



Gökyüzünden atlayarak şov yapan paraşütçüler ellerinde G7 ülkelerinin bayraklarıyla başarıyla aşağı inerek şovu tamamladı. Bu gösteri ile birlikte G7 ülkeleri arasındaki birlik ve askeri güce odaklanıldığı belirtilirken liderler de bu gösteriden memnun kaldılar.



MELONI HEMEN MÜDAHALE ETTİ



Fakat gösteri sonrasında poz veren liderler ABD Başkanı Joe Biden'ın arkasını dönerek eşyalarını toplamaya çalışan paraşütçülerle iletişime geçmesiyle şaşkına döndü. Durumu fark eden ev sahibi İtalya'nın başbakanı Giorgia Meloni hemen müdahale etti.



Meloni, diğer liderler paraşütçüleri alkışlarken arkasını dönerek yavaşça uzaklaşan Biden'ın kolundan tuttu ve kameralara doğru dönmesine yardım etti. Bu sırada diğer liderler de ikilinin yanına gelerek poz verdi. Poz verildiği sıralarda Biden'ın yavaşça güneş gözlüğünü takmaya çalışması da dikkat çekti.



Bu yıl Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olacak Biden, özellikle ilerleyen yaşı sebebiyle eleştiri oklarının hedefine oturuyor. 81 yaşındaki Biden'ın karşısına çıkması beklenen Cumhuriyetçilerin adayı 77 yaşındaki Donald Trump da sık sık aralarında 4 yaş fark olan ABD Başkanı'nı eleştiriyor.