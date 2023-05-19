G7'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yeni yaptırımlarla "savaş alanında Rusya için hayati önem taşıyan" teçhizatın ihracı sınırlandırılacak, Rusya'ya savaşta yardım etmekle suçlanan gruplar doğrudan hedef alınacak.



G7 liderleri Ukrayna'ya ise mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verdi.



Liderler ayrıca Rusya'dan, Ukrayna'nın uluslararası toplumca tanınan tüm topkraklarından "derhal, tamamen ve koşulsuz" geri çekilmesini istedi.



"Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimiz sürecek. Rusya'nın yasa dışı, haksız ve nedensiz şekilde saldırarak başlattığı savaşta, Ukrayna'nın yanında olacağız."



Suudi Arabistan'daki Arap Birliği toplantısında konuşan ve liderlere Ukrayna'daki savaşa göz yummamaları çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'nin hafta sonu Hiroşima'ya giderek G7 toplantısında da konuşabileceği belirtiliyor..



'Çin'in nükleer cephaneliği küresel ve bölgesel istikrar için endişe verici'



G7 liderleri, nükleer silahsızlanma konusunda yapılan görüşmelerin ardından Çin'in hızla büyüyen nükleer cephaneliğinin "küresel ve bölgesel istikrar için endişe verici" olduğunu söyledi.



Rusya'nın "sorumsuz nükleer retoriğini" de kınayan grup açıklamasında, "Çin'in şeffaflık ve anlamlı bir diyalog olmaksızın nükleer cephaneliğini hızla arttırması küresel ve bölgesel istikrar için endişe kaynağıdır" denildi.



G7 zirvesi üç gün sürecek.



Liderler Hiroşima'da ilk olarak Barış Anıtı'nı ziyaret etti.



Anıt, 1945'te ABD'nin attığı atom bombası sonucu hayatını kaybedenler anısına inşa edilmişti.



G7 liderleri ayrıca Japonlaron kutsal kabul ettiği Miyajima Adası'nı da ziyaret etti.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'de zirveye davet edildi.



Zelensky, Suudi Arabistan'daki Arap Birliği zirvesine katıldıktan sonra Pazar günü Hiroşima'ya geçerek zirveye katılması bekleniyor.



G7 zirvesinde Ukrayna savaşı dışında diğer gündem maddeleri iklim değişikliği, küresel ekonominin durumu, enflasyon ve gıda güvenliği olacak.



Gelişmekte olan ülkeler grubu G7; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşuyor.



Rusya, daha önce G8 diye bilinen gruptan, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi sonrası çıkarılmıştı.