G7'ye alternatif: ABD'den Rusya ve Çin ile birlikte Core 5 hamlesi

Politico’nun haberine göre “Core 5” (Kilit Beşli) adı verilen bu oluşuma ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın katılması öngörülüyor. Bu yapının, mevcut G7’ye alternatif bir küresel güç platformu olarak düşünülmesi dikkat çekti.





Politico ile konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi görevlisi Torri Taussig, bu fikrin Trump’ın dünyaya bakış açısına uygun olduğunu belirterek, onun ideolojik değil, güçlü liderlerle ilişkilere ve büyük güçler arasında etki alanlarının tanınmasına önem verdiğini söyledi.





Trump daha önce Rusya’nın G8’den çıkarılmasını “çok büyük bir hata” olarak nitelendirmiş ve Çin’in de dahil olduğu “G9” fikrine sıcak baktığını ifade etmişti.





Core 5, ABD’nin gizli strateji taslağında yer aldı





Taussig’e göre Avrupa ülkelerinin bu yapıda yer almaması, “ABD yönetiminin Rusya’nın Avrupa’da bağımsız bir etki alanı kurabilecek büyük bir güç olduğunu düşündüğü” şeklinde algılanabilir.





Savunma odaklı Defense One portalı, Core 5 fikrinin ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin henüz yayımlanmamış uzun versiyonunda yer aldığını öne sürmüştü. Bu grupta nüfusu 100 milyonun üzerindeki ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın olması ve G7’ye alternatif bir platform oluşturması hedefleniyordu.





İlk gündem maddesinin İsrail–Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi olabileceği belirtilmişti.





Beyaz Saray ise bu iddiaları reddederek “belgenin gizli veya alternatif bir versiyonunun bulunmadığını” açıkladı.