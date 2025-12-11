Samanyolu Haber /Dünya / G7'ye alternatif: ABD'den Rusya ve Çin ile birlikte Core 5 hamlesi /11 Aralık 2025 16:25

G7'ye alternatif: ABD'den Rusya ve Çin ile birlikte Core 5 hamlesi

Washington’da aralarında Rusya, Çin ve Hindistan'ın da olduğu “Kilit Beşli” fikri G7'ye alternatif olarak kurulması gündemde.

SHABER3.COM

Politico’nun haberine göre “Core 5” (Kilit Beşli) adı verilen bu oluşuma ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın katılması öngörülüyor. Bu yapının, mevcut G7’ye alternatif bir küresel güç platformu olarak düşünülmesi dikkat çekti.

Politico ile konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi görevlisi Torri Taussig, bu fikrin Trump’ın dünyaya bakış açısına uygun olduğunu belirterek, onun ideolojik değil, güçlü liderlerle ilişkilere ve büyük güçler arasında etki alanlarının tanınmasına önem verdiğini söyledi.

Trump daha önce Rusya’nın G8’den çıkarılmasını “çok büyük bir hata” olarak nitelendirmiş ve Çin’in de dahil olduğu “G9” fikrine sıcak baktığını ifade etmişti.

Core 5, ABD’nin gizli strateji taslağında yer aldı

Taussig’e göre Avrupa ülkelerinin bu yapıda yer almaması, “ABD yönetiminin Rusya’nın Avrupa’da bağımsız bir etki alanı kurabilecek büyük bir güç olduğunu düşündüğü” şeklinde algılanabilir.

Savunma odaklı Defense One portalı, Core 5 fikrinin ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin henüz yayımlanmamış uzun versiyonunda yer aldığını öne sürmüştü. Bu grupta nüfusu 100 milyonun üzerindeki ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’nın olması ve G7’ye alternatif bir platform oluşturması hedefleniyordu.

İlk gündem maddesinin İsrail–Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi olabileceği belirtilmişti.

Beyaz Saray ise bu iddiaları reddederek “belgenin gizli veya alternatif bir versiyonunun bulunmadığını” açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber G7'ye alternatif: ABD'den Rusya ve Çin ile birlikte Core... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:36