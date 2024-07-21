Samanyolu Haber /Gündem / Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi çöktü /21 Temmuz 2024 15:55

Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi çöktü

Şırnak Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesinin çökmesi sonucu üç işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden ikisi yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçiyi kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

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Şırnak’ta Gabar Dağı'nda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’ne (TPIC) ait sondaj kulesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında işçilerin kaldığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın olay mahalline intikal eden AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yerinden takip ettiği belirtilerek, çalışmalar sonucu 3 işçiden ikisinin kurtarıldığı, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Yaralı olarak kurtarılan işçilerden birinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı, diğer işçinin de  hastaneye nakil işlemlerine başlandığını duyuruldu.

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