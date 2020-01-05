Samanyolu Haber /Ekonomi / Gaf üstüne gaf! /05 Ocak 2020 22:42

Gaf üstüne gaf!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü İlker Aycı'nın yönetim kurulu başkanlığına getirildiği Türk Hava Yolları gaf rekorunda kendisi ile yarışıyor.

THY'de damacana müdürlüğü var!

Türk Hava Yolları’nın (THY) "SkyLife" isimli dergisinde son zamanlarda görülmemiş tarzda bir “hata” yapıldı.

Derginin geçen önsözünde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin önsözüne yer verildi. 

Önsözün İngilizce bölümünde “Keyifli uçuşlar/Have a pleasant flight" yazacakken, “Keyifli savaş/Have a pleasant fight" cümlesi yer aldı.

SAVAŞ MÜZESİ FOTOĞRAFLARI

Bu hatanın üzerinden çok geçmeden bu kez de dergide Kanada’da yer alan savaş müzesinin fotoğraflarına yer verildi.

THY’nin resmi dergisindeki savaş üzerine yapılan iki ayrı basımın art arda gelmesi ise kamuoyundan tepki çekti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin arpalığa dönüştürdüğü THY'de damacana ve tuvalet müdürlüklerinin de kurulduğu ortaya çıkmıştı. 

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