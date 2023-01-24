Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 22 yıldır unutmadığı, katledilen emniyet müdürü

Kısa sürede halkın sevgisini kazanmıştı

Öldürülmesi büyük üzüntüye sebep oldu





Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 24 Ocak 2018'de yayımlanmıştı.

Saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetti.Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin 26 Aralık 2022'de yayımlanan haberine göre, saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edildi. Böylece, cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmadı.49 yaşında yaşamını yitiren Okkan için her yıl 24 Ocak'ta olduğu gibi bugün de hem memleketi Hendek'te hem de Diyarbakır'da anma töreni düzenlenecek.1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti.1986 yılında ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna girdi ve 1992 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu.1993'te 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edilerek Kars Emniyet Müdürü oldu.18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.Diyarbakır'da olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede halkın sevdiği bir isim olmayı başardı.Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı.Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.Gaffar Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah örgütüne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.Okkan, 24 Ocak 2001'de saat 17.40 sıralarında makam aracıyla Valilik Binası'na giderken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü, beş korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.Onlara kendilerinden biriymiş gibi yaklaşan ve şehirde çok sevilen Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında büyük bir üzüntüye neden oldu.Okkan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün, şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi.Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu.O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.Diyarbakırspor'un maçlarına giden ve takımın birinci lige çıkması için çabalayan Okkan suikasta kurban gittiğinde, Diyarbakırspor taraftarları da onun cenazesine katılmıştı.Taraftarlar daha sonra Gaffar Okkan anısına bir de marş bestelemişti:"24 Ocak gecesi öldürdüler hepimizi,"Yeni doğan bebelere verdiler ismini,"Caddelere, sokaklara, astılar resmini,"Gaffar Okkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor."