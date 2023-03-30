Samanyolu Haber /Gündem / Gaffar Okkan için skandal paylaşım yapmıştı… Hizbullahçı çıktı /30 Mart 2023 11:09

Gaffar Okkan için skandal paylaşım yapmıştı… Hizbullahçı çıktı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için sosyal medya hesabında, “Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK’ye hizmet etti” ifadelerini kullanan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı’nın terör örgütü Hizbullah üyesi olmak suçundan tutuklu yargılandığı, ardından da topluma kazandırma yasasına başvuru yaparak serbest kaldığı ortaya çıktı.

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HÜDA-PAR'ın Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yapan Hamdullah Tasalı'nın Diyarbakır'da Hizbullah terör örgütünce 5 korumasıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile ilgili 2017 yılında skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

TEPKİYİ GÖRÜNCE HESABINI KAPATTI

Partisinin Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, Gaffar Okkan’ın övüldüğü bir paylaşımı 2017 yılında Twitter hesabından “Selahattin Demirtaş'ın A.Gaffar Okkan için yayınladığı taziye mesajı” diyerek paylaştı.

Demirtaş'ın fotoğrafının kullanıldığı ancak Demirtaş’a ait olmayan bu cümlelerin yer aldığı paylaşımı ve Tan'ın yorumunu alıntılayan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, “Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti” ifadelerini kullandı.

Skandal paylaşımın yoğun tepki görmesi üzerine Tasalı hesabını kapatmak zorunda kaldı.


HİZBULLAH ÜYELİĞİNDEN YARGILANDI


Şehit Müdür ile ilgili skandal paylaşımda bulunan Tasalı'nın kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Tasalı'nın 17 Ocak 2000'de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü Beykoz'daki örgüt villasında ele geçen belge ve örgüt arşivinde özgeçmiş raporu bulunduğu ve terör örgütü içindeki faaliyetlerinden dolayı tutuklandığı öğrenildi.

Tasalı'nın 1 yıl tutuklu yargılandıktan sonra 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasasına başvuru yaparak bu kanun maddesinden yararlanmak istediği, şartları oluştuğu için tahliye edilerek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama ve toplanan delillerin sonucunda terör örgütü Hizbullah üyesi olduğu suçu sübuta ermiş olsa da 4959 sayılı yasa ile başvuru koşulları ile teslim koşulları oluştuğundan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkemenin kararın kesinleşmesinden sonra bir örneğini de bilgi amaçlı İçişleri Bakanlığına gönderdiği belirlendi.
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