Samanyolu Haber /Dünya / Gagavuzları AB yaptırımları şoke etti! /16 Ekim 2024 11:18

Gagavuzları AB yaptırımları şoke etti!

Gagavuz Halkı liderleri, Merkezi Moldova yönetiminin politikalarını eleştirdikleri için AB tarafından yaptırıma tabi tutuldular.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Moldova’nın Gagavuzya Özerk Bölgesi’ndeki bazı liderlere, “ayrılıkçılık” yaptıkları ve Rusya’nın Moldova’yı istikrarsızlaştırma girişimlerine katkı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırım kararı, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından duyuruldu. Yaptırımlar, Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul ve üç Türk yönetici Mihail Vlah, Yuri Kuznetov ve İlya Uzun’u hedef alıyor.

Yaptırımlar ve Sebepleri

AB, Gagavuzya liderlerini Moldova’daki anayasal düzeni tehdit etmek ve ayrılıkçılığı teşvik etmek iddialarıyla suçladı. Yaptırımlar kapsamında bu liderlerin AB’ye seyahat etmeleri yasaklanırken, AB içindeki mal varlıkları da dondurulacak. Ayrıca, listedeki kişi ve kuruluşlara ekonomik kaynak sağlanması yasaklandı.

Yaptırımlar, AB’nin Moldova’nın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı geçen yıldan bu yana aldığı önlemler zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AB, Rusya’nın Ukrayna'da patlak veren çatışmalardan bu yana Moldova’yı istikrarsızlaştırma çabalarının arttığını iddia ediyor. AB yönetimi, bu girişimlerin, Moldova’nın iç istikrarını bozmayı amaçladığını ve ülkenin AB ile olan yakınlaşmasını engellemeye yönelik olduğunu savunuyor. Borrell, AB’nin Moldova’nın egemenliğini desteklemeye devam edeceğini ve bu yaptırımların, ülkenin dış tehditlere karşı direncini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.
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