Samanyolu Haber /Gündem / Galata Kulesi ile ilgili yeni adım /06 Temmuz 2020 22:11

Galata Kulesi ile ilgili yeni adım

Galata Kulesi'nde bir süredir devam eden restorasyon çalışmalarına ara verildiği ifade edildi. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

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Ebabil kuşlarının üreme ve yaşama alanı olarak seçtikleri Galata Kulesi'nde başlatılan restorasyon tepkilere neden olunca Bakanlık, çalışmaları erteleme kararı aldı.

İstanbul’un simgelerinden biri olan tarihi Galata Kulesi’nde başlatılan restorasyon çalışmalarının, ebabil kuşlarının üreme mevsimine denk getirilmesi tepkilere neden olmuştu. Tarihi kuleyi üreme ve yaşam alanı olarak seçen ebabil kuşları, restorasyon çalışmalarına takıldı.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışmaları, ebabil kuşlarının göçme mevsimine kadar ertelediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak.Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.


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