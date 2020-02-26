Galata Kulesi krizinde yeni gelişme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasında siyasi bir yönü olmadığını iddia etti.





Ankara'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ersoy, "Söz konusu İstanbul olduğunda siyasi bakış açısıyla İstanbul adına bir karar almayı ben doğru bulmuyorum." dedi.





"BU KARARA KARŞIYIZ DEMEK DOĞRU DEĞİL"





Ersoy, "Siyasi bakış açısıyla 'Karşıyız' demek veya 'Hukuki yollara başvurup haklarımızı koruyacağız' demek İstanbul açısından doğru bir uygulama değil." ifadelerini kullandı.





Galata Kulesi'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu belirten Ersoy, "Biz herhangi bir yanlış anlayışa mahal vermemesi için özellikle Büyükşehir Belediyesinin vakıflarla olan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Aralık 2019'a kadar bekledik." diye konuştu.





BAKAN MEHMET NURİ ERSOY TEBDİLİ KIYAFETLE GEZMİŞ





"Ben tebdili kıyafetle sık sık geziyorum ve açıkçası işletmesini beğenmiyorum." ifadelerini kullanan Ersoy, "İçerisinde çakma sultan kıyafetleri, resim çekilmiş, bizim İstanbul için istemediğimiz görüntüler var. Tebdili kıyafetle gezerken esnaflarla da oraya yerleşmiş insanlarla da konuşuyorum, fikirlerini alıyorum." dedi.





Ersoy şöyle devam etti: "Kafeterya işletmesi olsun, bina işletmesi olsun çağımıza ve turizme uygun bir işletme mantığı orada yok. Bizim amacımız işletmeyi devir alırken esas meydanı eski canlılığına kavuşturmak."





"İMAMOĞLU NE ZAMAN İSTERSE BENDEN RANDEVU ALABİLİR"





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kapılarını açık olduğunu belirten Ersoy, "Bizim başkanla herhangi bir iletişim sıkıntımız yok. Sayın Ekrem İmamoğlu da ne zaman isterse benden randevu alabilir. Her türlü desteği ve fikri de vermeye hazırım. Ama basın üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.





İmamoğlu, Galata Kulesi'nin işletme hakkının kendilerinden alınıp Turizm Bakanlığı'na devredilmesine tepki göstermişti: "Bir bakanlığın, böyle büyük ve kadim bir kentle ilgili karar alma yöntemi de hoş bir model değil. Biz, hukuki mücadelemizi vereceğiz."