Samanyolu Haber /Gündem / Galata Kulesi'nde yıkım yapıldı, izin talebi sonra geldi! /13 Ağustos 2020 14:49

Galata Kulesi'nde yıkım yapıldı, izin talebi sonra geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen tarihi Galata Kulesi'nnin beden duvarlarının darbeli matkapla delindiği görüntülerin ardından İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan çarpıcı açıklama geldi. İlgili tüm kurumları tarihi kuleyi korumak için göreve çağıran Polat tarihi kuleye ilişkin onaylanmış bir restorasyon projesi olmadığını söyledi.

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi'nde dün yapılan hiltili yıkım için Koruma Kurulu izin talebinin bugün yapıldığını söyledi. Twitter hesabından restorasyona ilişkin kurul belgesini paylaşan Polat, "Önce yıkım sonra kurul izni olamaz!" ifadesini kullandı. 

Kule'deki restorasyonun projesinin onaylanmasının beklenmediğini belirten Polat, "Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur" dedi. 


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