Galataaraylı futbolcu takıma veda etti

Spor Toto Süper Lig’de aldığı sonuçlar sebebiyle kötü günler yaşayan Galatasaray’da bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.



Galatasaray yönetimi, ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.



Geçen sezon Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.



Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.