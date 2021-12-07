Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7 /07 Aralık 2021 22:00

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7

"Kadına şiddete son" sloganı altında bir dosluk maçı oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın futbol takımlarının maçında kazanan 7-0 gibi farklı bir skorla sarı lacivertliler oldu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan ve İrem Yavuz imzası taşıyan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları "kadına şiddete son" demek için ortak bir hazırlık maçı düzenlediler. 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda başlayan maçta  Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0  önde tamamladı.

Galatasaray'da Daniels 5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe 9. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Fatma ile gole çevirdi. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Berdan ile farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular, 8 numaralı formayı göstererek golü ameliyat olan takım arkadaşları Altun Sancar'a hediye ettiler. Maçın 30. dakikasında Fenerbahçe, Shameeka ile skoru 3-0 yaptı.

4 dakika sonra sarı-lacivertli takım bir gol daha buldu. 35. dakikada Shameeka'nın ceza sahasından çektiği sert şut, üst direğe çarparak ağlarla buluştu.  

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 38. dakikada yine Shameeka ile golü buldu. Skor 5-0 olurken,  İngiliz golcü hat-trick yaptı. İlk yarının bitmesine 4. dakika kala Kennya, takımının 6. golünü kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-lacivertli taraftarlar, NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasında takımlarını desteklediler. Maçtan önce Galatasaray ve Fenerbahçe tribünleri, "iki takım el ele" tezahüratı yaptı. İki takım da seremoniden sonra el ele tribünleri selamladı.  

Galatasaray'da Didem oyuna girerken "Kadına şiddeti kanıksama" yazılı bir pankartı tribünlere gösterdi.

51. dakikada Setenay'ın golüyle Fenerbahçe farkı 7'ye çıkardı. 1 dakika uzatmanın ardından 7-0'lık skorla maç tamamlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7 Sonraki Haber >>

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:07