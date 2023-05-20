Galatasaray 1-0 Sivasspor

T24'te yer alan habere göre lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Maç, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.



Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Samba, Cofie, Hakan, Robin Yalçın, N'Jie, Gradel, Caicedo.

Maçtan önemli anlar



33' Kerem'in topuk pasında Icardi karşı karşıya pozisyonda tekrar Kerem'e atmayı düşününce top kaybı geldi.



27' Mertens'in harika pasında Icardi ceza sahası içinde vurmak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.



19' Mauro Icardi'nin pasında sol çaprazdan topla buluşan Kazımcan çok sert vurdu ama top üstten dışarı gitti.



13' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Kerem'in pasında sağ çaprazdan topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.





7' Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Icardi vurdu. Ali Şaşal gole izin vermedi. Sonrasında Nelsson, Ali Şaşal'a faul yaptı.



6' Kazımcan'ın soldan ceza sahasına çevirdiği topa Mertens vurdu, savunma son anda topu kornere gönderdi.



4' Mertens'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruş yandan az farkla auta gitti. Sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.