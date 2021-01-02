Galatasaray 1 puana sevindi!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. İki takımın da gol atamadığı maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.





Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile çıkardı.





Sarı-Kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.





MAÇTAN NOTLAR...





Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.





Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı.





Galatasaraylı Emre Kılınç, 51. dakikada Amilton'a arkadan yaptığı hareket nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından oyun dışına gönderildi. Galatasaraylı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.





Marcao ise 55. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Brezilyalı, İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.





ARDA TURAN KONYASPOR MAÇINDA CEZALI





Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalırken; maça kaptan çıkan Arda Turan'a 81. dakikada sarı kart çıktı. Tecrübeli oyuncu da cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında forma giyemeyecek.





0-0 biten karşılaşmanın ardından puanını 30 yapan Galatasaray 2. sırada kendine yer buldu. Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.







