Galatasaray 10 kişiyle Sivas’ı devirdi! Puan farkını altıya çıkardı

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BARIŞ ALPER FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Net Global Sivasspor ile Galatasaray takımları BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma oldukça tempolu başkarken sarı kırmızılılar maçın henüz başında kırmızı gördü. 12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.Sivas 25. dakikada öne geçmeyi başardı. Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Galatasaray 36. dakikada beraberliği buldu. Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk yarının duraklama anlarında Galatasaray öne gemeyi başardı. 45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle son erdi.Galatasaray ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün merkezden topu sürerek sol kanatta bulunan Barış Alper'e pasını verdi. Barış Alper, ceza sahası solundan çizgiye inerek savunmayı geçti. Dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 90+1. Dakikada Bekir’in attığı gol skoru belirledi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.Galatasaray bu galibiyetle puanını 38 yaptı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 6’ya çıkardı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.