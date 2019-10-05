Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 2 puanı Ankara'da bıraktı /05 Ekim 2019 22:05

Galatasaray 2 puanı Ankara'da bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk etti. 

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar sonuçsuz kaldı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

AHMET OĞUZ'A İKİ SARI KARTTAN KIRMIZI

Galatasaray'da Feghouli, 50. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. 65. dakikada Adem Büyük, Selçuk İnan yerine oyuna girdi. 

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ikinci sarı karttan kırımızı kart gördü. 

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı mücadele başladığı gibi sona erdi.
 
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 3 EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyedi.


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