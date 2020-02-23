Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi: 3-1 /23 Şubat 2020 21:15

Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi: 3-1

Fenerbahçe-Galatasaray Kadıköy'de karşılaştı. İlk gol penaltıdan geldi. Donk eşitledi, Falcao'nun penaltısı Galatasaray'ı öne geçirdi, Onyekuru farkı açtı: 3-1.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendi. Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de maç kazandı..

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakikada savunmanın arkasına atılan topa koşan Onyekuru'nun ceza sahası sağ çaprazından zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarı aynı kadrolarla başladı.

2.yarıda 64. dakikada Altay'ın hatasından yararlanan Belhanda topu önünde buldu, boş kaleye yollayamadı.

Ersun Yanal hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü.

76. dakikada Onyekuru karşı karşıya bir pozisyondan daha yararlanamadı.

77. dakikada Jailson Onyekuru'yu düşürdü, verilen penaltıyı Falcao kullandı ve Galatasaray'ı öne geçirdi: 2-1.

Golden sonra Onyekuru 2 net pozisyonu değerlendiremedi.

Oyuna giren Mehmet Ekici'nin şutları Muslera'da kaldı.

90 artı 7'de gol kaçırma rekortmeni Onyekuru Galatasaray'ın Kadıköy zaferini ilan etti.

MAÇ BİLGİLERİ

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan(Deniz), Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 21 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan, Dirar, Isla (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao, Seri, Donk, (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: Belhanda, Deniz.

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