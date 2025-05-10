Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı, rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden biri bu akşam Trabzon'da oynandı.



Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, güçlü rakibi Trabzonspor'a konuk oldu. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı.



Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.



Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.