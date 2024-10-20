Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı /20 Ekim 2024 00:28

Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u 3-0'lık skorla mağlup ederek milli aradan galibiyetle döndü.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 10 ve 52. dakikalarda Icardi, 90+3. dakikada Osimhen'in attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Galatasaray puanını 25’e yükseltti ve en yakın takipçisine maç fazlasıyla 7 puan fark attı.

Antalyaspor ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.  Antalyaspor ise Alanyaspor’un konuğu olacak.



ICARDI, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 51 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı takımın efsanelerinden Georghe Hagi'den sonra ligde 50 gole en hızlı ulaşan ilinci yabancı oyuncu oldu.

Icardi, Galatasaray'da 64 lig maçında 51 gol kaydetti.

Galatasaray kariyerinde 60 gole ulaşan Mauro Icardi kulüp tarihinin en çok gol atan 10. oyuncusu oldu. Icardi bir diğer kulüp efsanesi Selçuk İnan'ı gol sayısında geride bıraktı.
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