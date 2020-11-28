Galatasaray 4 golle 3 puan aldı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-Kırmızılı kulüp Rize galibiyetinin akabinde ligdeki namağlup serisini 5 maça çıkarırken, Çaykur Rizespor'un da 6 maçlık namağlup serisine son verdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2 (pen.), 52. ve 79. dakikalarda Mbaye Diagne, 86. dakikada da Taylan Antalyalı kaydetti.
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin'in 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.
Galatasaray ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.