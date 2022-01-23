Galatasaray 84'e kadar önde olduğu maçta Trabzonspor'a 2-1 yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.





Galatasaray önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.











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Galatasaray, önde başladığı mücadeleyi 2-1 yenik tamamladı.Sarı-kırmızılıların golünü 31. dakikada penaltı vuruşuyla Cicaldau kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas ile skoru dengeledi. Bu golden 6 dakika sonra bordo-mavililer Edin Visca ile öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.Sarı-kırmızılı ekip Torrent önderliğinde oynadığı 3. maçtan da puansız döndü. Galatasaray 27 puanla 15. sırada yer alırken, lider Trabzonspor puanını 54 yaptı.