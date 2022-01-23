Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 84'e kadar önde olduğu maçta Trabzonspor'a 2-1 yenildi /23 Ocak 2022 21:18

Galatasaray 84'e kadar önde olduğu maçta Trabzonspor'a 2-1 yenildi

Devam eden kötü gidişe son vermek isteyen Galatasaray, Nef Stadı'ndaki maçta lider Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın 84. dakikasına kadar 1-0 önde olan sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un 84. dakikada Bakasetas ve 90. dakika Edin Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, önde başladığı mücadeleyi 2-1 yenik tamamladı.

Sarı-kırmızılıların golünü 31. dakikada penaltı vuruşuyla Cicaldau kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas ile skoru dengeledi. Bu golden 6 dakika sonra bordo-mavililer Edin Visca ile öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip Torrent önderliğinde oynadığı 3. maçtan da puansız döndü. Galatasaray 27 puanla 15. sırada yer alırken, lider Trabzonspor puanını 54 yaptı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: Cumhuriyet

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