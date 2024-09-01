Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında farka koştu

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler kendi kalesine, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada Andreaw Gravillon penaltıdan kaydetti.
Adana Demirspor'un 66. dakikada Yusuf Sarı ile kullandığı penaltı vuruşunda ise Fernando Muslera gole izin vermedi. Galatasaray'ın Michy Batshuayi ile kullandığı penaltı vuruşunu da Deniz Eren Dönmezer kurtardı. Adana Demirspor'da Tolga Kalender, gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Adana Demir.
Topla Oynama
%42
Maç İstatistikleri
5 İsabetli Şut 7
8 İsabetsiz Şut 7
8 Faul 9
3 Korner 4
1 Ofsayt 5
3 Sarı Kart 0
1 Kırmızı Kart 0
3 Kurtarış 4
Galatasaray
Topla Oynama
%58
Geçtiğimiz hafta içi Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını kaçıran Galatasaray, bir haftalık ertelemenin ardından döndüğü ligde Adana Demirspor'u farklı yenerek moral buldu.
Bu sonucun ardından ligde üçte üç yapan Galatasaray puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor 1 puanda kaldı.
BÜYÜK HATA SONRASI İLK GOL GELDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Metehan Baltacı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Deniz Eren Dönmezer'in hatalı çıkışını iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
SEMİH GÜLER KENDİ KALESİNE ATTI
Galatasaray, 18. dakikada Semih Güler'in kendi kalesine attığı gole maçta farkı ikiye çıkardı. Dries Mertens'in ceza alanında sağ çaprazdan içeri gönderdiği şutunda, topu uzaklaştırmak isteyen Semih Güler'in ters vuruşu Deniz Eren Dönmezer'i yanıltınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
BARIŞ ALPER YILMAZ FARKI ÜÇE ÇIKARDI
Galatasaray, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Korner sonrasında hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza alanına girmeden yaptığı vuruşla kalesini terk eden Deniz Eren Dönmezer'in üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
DRIES MERTENS'TEN HARİKA GOL
Bu golden altı dakika sonra Galatasaray, Dries Mertens'in şık golüyle maçta farkı dörde çıkardı. Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens, sol çaprazdan gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Deniz Eren Dönmezer'in solundan uzak köşede ağlarla buluşturdu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI FARKI BEŞE ÇIKARDI
Maçta 60. dakikada oynanırken Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile maçta farkı beşe çıkardı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Demirbay'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Deniz Eren Dönmezer'in solundan ağlara gönderdi.
YUSUF SARI PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın 66. dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, Abdülkerim Bardakcı'nın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta Fernando Muslera gole izin vermedi.
MUSLERA BU KEZ KURTARAMADI
Adana Demirspor, 79. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Elias Jelert'in, Breyton Fougeu ile ceza sahası içindeki mücadelesi sonrasında hakem Kadir Sağlam ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Andreaw Gravillon, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu.
BATSHUAYI DE KAÇIRDI
Galatasaray, 90+1. dakika oynanırken penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Tolga Kalender, VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mitchy Batshuayi'nin kullandığı Deniz Eren Dönmezer gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.