Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında farka koştu

Adana Demirspor, 79. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Elias Jelert'in, Breyton Fougeu ile ceza sahası içindeki mücadelesi sonrasında hakem Kadir Sağlam ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Andreaw Gravillon, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu.





Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler kendi kalesine, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada Andreaw Gravillon penaltıdan kaydetti.Adana Demirspor'un 66. dakikada Yusuf Sarı ile kullandığı penaltı vuruşunda ise Fernando Muslera gole izin vermedi. Galatasaray'ın Michy Batshuayi ile kullandığı penaltı vuruşunu da Deniz Eren Dönmezer kurtardı. Adana Demirspor'da Tolga Kalender, gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Adana Demir.Topla Oynama%42Maç İstatistikleri5 İsabetli Şut 78 İsabetsiz Şut 78 Faul 93 Korner 41 Ofsayt 53 Sarı Kart 01 Kırmızı Kart 03 Kurtarış 4GalatasarayTopla Oynama%58Geçtiğimiz hafta içi Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını kaçıran Galatasaray, bir haftalık ertelemenin ardından döndüğü ligde Adana Demirspor'u farklı yenerek moral buldu.Bu sonucun ardından ligde üçte üç yapan Galatasaray puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor 1 puanda kaldı.BÜYÜK HATA SONRASI İLK GOL GELDİGalatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Metehan Baltacı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Deniz Eren Dönmezer'in hatalı çıkışını iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.SEMİH GÜLER KENDİ KALESİNE ATTIGalatasaray, 18. dakikada Semih Güler'in kendi kalesine attığı gole maçta farkı ikiye çıkardı. Dries Mertens'in ceza alanında sağ çaprazdan içeri gönderdiği şutunda, topu uzaklaştırmak isteyen Semih Güler'in ters vuruşu Deniz Eren Dönmezer'i yanıltınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.BARIŞ ALPER YILMAZ FARKI ÜÇE ÇIKARDIGalatasaray, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Korner sonrasında hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza alanına girmeden yaptığı vuruşla kalesini terk eden Deniz Eren Dönmezer'in üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.DRIES MERTENS'TEN HARİKA GOLBu golden altı dakika sonra Galatasaray, Dries Mertens'in şık golüyle maçta farkı dörde çıkardı. Michy Batshuayi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens, sol çaprazdan gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Deniz Eren Dönmezer'in solundan uzak köşede ağlarla buluşturdu.Maçta 60. dakikada oynanırken Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile maçta farkı beşe çıkardı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Demirbay'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Deniz Eren Dönmezer'in solundan ağlara gönderdi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, Abdülkerim Bardakcı'nın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta Fernando Muslera gole izin vermedi.Galatasaray, 90+1. dakika oynanırken penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Tolga Kalender, VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mitchy Batshuayi'nin kullandığı Deniz Eren Dönmezer gole izin vermedi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.