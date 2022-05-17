Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Adana Demirspor maçında tam 5 gol vardı /17 Mayıs 2022 00:44

Galatasaray-Adana Demirspor maçında tam 5 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki mücadele de gülen taraf 3-2'lik skorla Sarı kırmızılılar oldu.

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Galatasaray ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki müsabakada karşıkarşıya geldi.

Nef Stadyumu'ndaki maçta ilk gol maçın henüz 9. dakikasında Adana Demirsporlu Yunus Akgün'den geld: 0-1.

Bu gole cevabı ise 30. dakikadaki penaltı golüyle Galatasaraylı Gomis verdi: 1-1.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasıda 1-1'lik eşitlikle gitti.

55. dakikada Muhammed Kerem Aktürkoğlu skoru Galatasaray lehine 2-1'e getiren golü kaydetti.

63. dakikada ise bir kez daha sahnee çıkan Gomis farkı ikiye çıkardı: 3-1.

67. dakikada Mario Balotelli'nin golü ile Adana Demirspor farkı bire indirdi: 3-2.

Kalan sürede başa gol olmayınca müsabaka Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 51'e puanını çıkartırken, Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

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