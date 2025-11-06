Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in 3 golü ile yenip 3 puan aldı /06 Kasım 2025 02:09

Galatasaray Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in 3 golü ile yenip 3 puan aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın 3 golü de Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. 

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti. 

Lig aşamasındaki 4 maçını da kaybeden Ajax'ın ise puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Ajax ise evinde Benfica'yı ağırlayacak. 


