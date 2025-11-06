Galatasaray Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in 3 golü ile yenip 3 puan aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.
Lig aşamasındaki 4 maçını da kaybeden Ajax'ın ise puanı bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Ajax ise evinde Benfica'yı ağırlayacak.