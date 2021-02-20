Galatasaray Alanya'da zirveyi bırakmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 18. dakikasında Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Alanyaspor, ikinci yarıda aradığı golü bulamadı ve Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde galibiyet serisi 7 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Fernando Muslera, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynadı.

BU SEZON İLK KEZ KAZANDI





Bu sezon lig ve kupa olmak üzere birer kez Alanyaspor ile karşılaşan ve iki maçı da kaybeden Galatasaray, rakibini ilk kez devirdi.