Galatasaray Alman yıldız için girişimlere başladı

Fanatik'in haberine göre Borussia Dortmund ile kontratı sona eren Alman yıldız Mario Götze ile bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın ücret teklifinin bile hazır olduğu belirtildi.







MLS takımlarından Cincinnati'ye ilşikin haberler yapan Travis Grimes, oyuncunun MLS'e transferi için bir yorumda bulunurken ilk olarak Galatasaray ile gerçekleştireceği görüşmeyi açıkladı.





Grimes'ın tweetinde, "Götze yarın akşam Galatasaray ile görüşecek. Bu teklifi kabul etmezse ki Galatasaray'a yakın kaynaklar etmeyeceğini söylüyor işte o zaman Cincinnati'ye gelebilir" ifadelerini kullandı.





Grimes'ın tweetleri sonrası ise İspanyol basınından Sport'un Güney Amerika temsilcilerinden Juan G. Arango, "Galatasaray, istenen 2.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır" ifadelerini kullanarak oyuncuyla anlaşma noktasında Sarı-Kırmızılılar'ın avantajlı durumda olduğunu ifade etti.





2013'te Borussia Dortmund'dan 37 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Mario Götze, 2016'da 22 milyon Euro karşılığında eski takımına dönmüştü.





İkinci döneminde istenen performans düzeyine çıkamayan 28 yaşındaki oyuncu, bu yaz kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.





Bu arada Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve Portekiz Ligi ekiplerinden FC Porto forması giyen Ze Luis ile ilgili avukatı Jose Fouto, flaş açıklamalarda bulundu. Fouto, Beşiktaş ile görüştüklerini, daha önce de Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi.





"Galatasaray, Ze Luis'i transfer etmek istemişti"Spartak Moskova'da forma giyerken Galatasaray'ın Ze Luis'i transfer etmek istediğini söyleyen Fouto, "Ben avukatıyım, bu bilgi doğrudur. Spartak Moskova'da forma giyerken oyuncuyu Galatasaray transfer etmek istemişti ama bu transfer gerçekleşmemişti. Daha sonra Porto'ya transfer oldu. Ben diğer takımlarla doğrudan bir görüşme yapmadım. Beşiktaş ile de sadece konuştuk. Sonuç olarak oyuncu Porto'da mutlu ve ayrılmak istemiyor" diyerek sözlerini tamamladı.